Balıkesir’de emniyet hapis cezası bulunan 25 şahsı yakaladı

Balıkesir’de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz 2 gün boyunca yapılan denetimlere 58 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası olan 22 şahıs ve 11 hırsızlıktan aranan şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 25’i çıkarıldıkları adli makamlarca ceza evine gönderildi.



