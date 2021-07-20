Balıkesir'de eşinden boşanmak isteyen kadın kocası tarafından öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşinden ayrılmak isteyen kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Palmiye Sokak'ta, bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle barışmak isteyen C.K. (46), eşi K.K'nın (39) evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.K, eşini boğazından bıçakla yaraladı.

Olayın ardından kendisini polise ihbar eden C.K, söz konusu adrese gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.



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