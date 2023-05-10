YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

Balıkesir'de evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

10.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de üç katlı binanın ikinci katında Mustafa Özdemir (61) ve ailesinin yaşadığı dairede sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in (16) dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ailenin ısınmak için açık bıraktığı elektrikli sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyorKazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldüEdirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Bakan Koca: "Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı"Bakan Koca: "Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı"
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir Havran

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Esra eczanesi
Kepsut
Özek eczanesi
Manyas
Eroğlu eczanesi
Sindirgi
Mert eczanesi
Gomec
Doğa eczanesi
Erdek
Asli eczanesi
Ayvalik
Akin eczanesi
Ayvalik
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.