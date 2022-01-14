Balıkesir'de FETÖ/ PDY terör örgütü hükümlüsü karı koca yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında hapis cezası kararı bulunan karı-koca yakalandı.

Hükümlü karı-kocanın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, bu amaçla Edremit'e gelerek temin ettikleri evde gizlendiklerinin tespit edilmesi üzerine TEM Büro Amirliğince saklandıkları eve operasyon yapıldı.

Yakalanan Muhammet Kürşat A’nın 7 yıl 6 ay, eşi Yasemin A'nın ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.



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