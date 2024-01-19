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Balıkesir’de gençler çölyak hastalığına dikkat çekti

İHA İHA
19.01.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri Çölyak hastalığına dikkat çekmek için stant kurdu.

Balıkesir’de gençler çölyak hastalığına dikkat çekti

Cumhuriyet Meydanındaki stantta, Çölyak hakkında bilgiler verilirken, broşür dağıtıldı ve hazırlanan glütensiz gıdalar tattırıldı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi(BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3.Sınıf öğrencileri, takım çalışması dersinde Çölyak hastalığına dikkat çekmek için proje hazırladı. Edremit Körfezi Çölyak Derneğinin de destek verdiği proje gereğince, vatandaşlara çölyak hastalığını anlatan öğrenciler, broşürler dağıttı ve hazırladıkları tatlıdan tuzluya çeşit çeşit gıdaları tattırdı. BUBFA ile glütensiz hayat adı verilen proje ilgi gördü. Emeği geçenlere teşekkür eden Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, “ Bu gün Çölyak’ın farkındalığı adına buradayız. Üniversite öğrencileri ile birlikte hazırladığımız glütensiz ürünlerin stant tadımını bu gün gerçekleştiriyoruz. Bizler de, dernek olarak okuldaki arkadaşlarımıza destek olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve sponsor olan kişilere teşekkür ediyorum” dedi. Proje de görev alan Damla Bayram da, “ Takım çalışması dersi kapsamında yapmış olduğumuz çölyak hastalığı farkındalığı için afişler ve broşürleri insanlara dağıtıyoruz. Ayrıca, yapmış olduğumuz glütensiz ürünleri de çölyak hastaları başta olmak üzere Burhaniye halkına dağıtıma başladık” dedi. Ramazan Can Bilgin ise, “ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak bu gün takım çalışması dersi kapsamında çölyak hastalığında farkındalık oluşturmak için 7 arkadaşımızla beraber Oğuzhan hocamızın önderliğinde projemizi gerçekleştirdik. Bunun için çok mutluyuz” dedi.

Dekan Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da,” 14 farklı projemizden bir tanesi BUBFA ile Glütensiz Hayat. Çölyak hastalığına ve glütensiz yaşamın ne kadar önemli ve değerli olduğuna dair farkındalık oluşturmaya çalıyoruz. Bu projeyi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3.Sınıf öğrencilerimiz gerçekleştiriyor. Ben bu noktada Çölyak Derneğine ve bu projeyi gerçekleştiren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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