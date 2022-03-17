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Balıkesir'de görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

17.03.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki polis memuru Erdal Yetiş, Çanakkale-İzmir kara yolundaki bir alt geçitte meydana gelen olaya müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi.

Meslektaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yetiş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Yetiş'in cenazesi, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından ilçede toprağa verilecek.

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