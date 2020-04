Balıkesir’de grafiti ile ’evde kal’ mesajı

Sosyal farkındalık oluşturmak için sanatçılara da destek veriliyor

Korona virüsle mücadelede vatandaşların evde kalmalarını sağlamak ve sosyal farkındalık oluşturmak için ilçedeki sanatçıların projelerine de destek veriliyor.

Her alanda vatandaşların evde kalması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da “ Ülkemizi ve bütün dünyayı sarsan korona virüsü ile mücadelemiz her bir yönde devam ediyor. Sındırgı kurallara uyan bir ilçe. Çok şükürler olsun ki çok ciddi manada bir sıkıntımız yok. Ama Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın talimatlarını harfiyen yerine getiren bir ilçeyiz. Hem uyarılarımızla hem de vatandaşlarımıza örnek olan davranışlarımızla her daim koşturuyoruz, didiniyoruz. İnşallah bu virüs bir an önce ülkemizi terk eder. Bayramda da inşallah bayram ederiz. Tabi farkındalık oluşturmak, sosyal medyada insanları duyarlı hale getirebilmek ve vatandaşın evde kalmasını sağlayabilmek maksadıyla da farklı çalışmalar yapıyoruz. Sanatçılarımızı bu konuda ortaya koyduğumuz ve onların yeteneklerini ortaya çıkardığımız bir çalışmanın yanındayız. Sındırgı’daki bir kardeşimiz, genç kardeşimiz imkan verdik ona boş bulduğu bütün duvarlarda, trafolarda ’Evde Kalın, Hayat Eve Sığar’ mesajlarını bütün şehrin bu duvarlarına yaymaya çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. Hakikaten güzel şeylerde ortaya çıkıyor. Halkımızdan isteğimiz bu. Lütfen evde kalın, hayat eve sığar" ifadelerine yer verdi.