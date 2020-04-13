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Balıkesir’de hafta sonu sokağa çıkan 748 kişiye ceza kesildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağına uymayan 748 kişiye para cezası uyguladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağına uymayan 748 kişiye para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı. Balıkesir’de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Belirli şartlar dışında Balıkesir’in de aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 12.04.2020 Pazar günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 531 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağına uymayan 748 kişiye adli ve idari para cezası uygulandı.

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