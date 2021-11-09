Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan şüpheli astsubay, Burhaniye TEM Büro Amirliği Görevlilerince Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.



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