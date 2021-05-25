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Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

25.05.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde belediye tarafından kırsal Kocadağ Mahallesi'nde 3 bin 780 panelle kurulan güneş enerjisi santrali işletmeye alındı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AA muhabirine, ihale bedeli 5 milyon 150 milyon lira olan projeyi, 800 metre rakımlı bölgede belediyeye ait 25 dönüm arazide hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin kurulu gücünün 1,2 megavat olduğunu belirten Ersoy, "Bölgede yaklaşık 90 dönüm Havran Belediyesinin arazisi var. Tarıma elverişli olmayan bu arazide kurduğumuz tesisimizin gücünü 5 megavata çıkarmak istiyoruz." dedi.

Ersoy, projeyle hem belediyenin elektrik tüketimine katkı hem de bütçesine ciddi gelir sağlayacaklarını vurguladı.

Enerji üretimiyle yılda 1-1,5 milyon lira gelir beklediklerini dile getiren Ersoy, tesisi müteahhit firmadan teslim alarak elektrik dağıtım firmasıyla sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Belediye olarak elektrik tüketimi ve satışına 1 Haziran'da başlamayı planladıklarını anlatan Ersoy, "Panellerin belirli bir ömrü var. 25 yılın sonunda panelleri değiştirip 25-50 yıl gibi elektrik üretebileceğiz." diye konuştu.

Santrali kuran firmanın şantiye şefi Muhsin Öztürk de aralıkta başlanan projenin 5 ayda tamamlandığını bildirdi.

Öztürk, santralin çelik konstrüksiyon üzerinde 90 masa ve 10 çeviriciden (invertör) oluştuğunu ifade etti.

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