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Balıkesir'de hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'de hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir hayırsever bazı bakkalları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapattı.

Cumhuriyet, Gaziilyas ve Darsofa mahallelerindeki bazı bakkallara giden isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever kadın, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek ayrıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 yıldır bakkal işleten Mehmet Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde zor durumda olan insanlar bulunduğunu söyledi. Alan, şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek şöyle konuştu:

"İki gün önce Allah razı olsun bir hayırseverimiz uğradı. Veresiyesini ödeyemeyenin olup olmadığını sordu. Biz de hesapladık, defterdeki alacağımızın yüzde 90'ını ödedi gitti. Gelenlere borçlarının ödendiğini söylüyoruz. Gelen kişi borç ödemeye gelmemiş olsa bile borcunun ödendiğini söyleyerek hayırsevere duasını göndersin diye söylüyoruz. Herkes hayretler içinde kalıyor öyle bir insanın buraya geldiğini de duyunca. Dua ediyorlar, seviniyorlar."

Edremit Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan da hayırseverlerin bakkal borçlarını ödemelerinin hem vatandaş açısından hem de bakkal esnafı açısından çok olumlu olduğunu belirtti.

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