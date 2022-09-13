Balıkesir'de helikopter destekli "Kökünü Kurutma" operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen helikopter destekli "Kökünü Kurutma" operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki 90 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine şafak vaktinde harekete geçen aralarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 645 polis, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesinde 93 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Havadan da polis helikopterinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" isimli operasyon kapsamında 25'i daha önce işlediği suçlardan aranan toplam 59 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca fişeği, 8 tüfek kartuşu, 2 kilo 458 gram esrar, 138 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir, 950 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 133 kilogram bandrolsüz tütün, 30 bin dolu makaron, 18 bin 600 boş makaron, 4 sigara sarma makinesi, 24 paket kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 172 kaçak puro, 208 cinsel içerikli kaçak ürün ve şase numarası kazınmış bir motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.

