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Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor

14.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde haftanın 5 günü bir araya gelen yaklaşık 250 kişi, sahilde müzik eşliğinde antrenörlerin yönlendirmesiyle spor yapıyor.

Edremit Belediyesince ücretsiz gerçekleştirilen spor aktivitesi, özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediye tarafından sahilde düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam için suyun önemine dikkati çekmek amacıyla cam suluk dağıtıldı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere, Belediye Spor İşleri Birimince yaklaşık 1 yıldır Altınkum ve Akçay sahilinde antrenörler eşliğinde spor faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Etkinliğin diğer mahallelere yayılmasının talep edildiğini bildiren Canlı, "Belediye olarak bunun da planlamasını hızlı bir şekilde yaparak diğer bölgelerimizde de bu faaliyetleri başlatacağız." dedi.

Hem denizden iyot hem de Kazdağları'ndan oksijen teneffüs edilen aktivitelerde her yaştan vatandaşların olduğunu dile getiren Canlı, antrenörlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Antrenör Pınar Akın ise 1 yıldır tüm vücut egzersizlerini yaptırdıklarını anlatarak, isteyen herkese bu etkinliğe katılmaları çağrısında bulundu.

Beden eğitimi öğretmeni ve spor uzmanı Murat Akın da fizik tedavi egzersizleri yaptırmanın yanı sıra pilates, fitness, yeri geldiğinde sakatlık eğitimleri verdiklerini, bel ve sırt ağrısı olanlar için ayrı program uyguladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Lütfiye Yardımcı, jimnastik hareketleriyle sağlıklarını güçlendirdiklerini ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Naz Onat ise sağlık için spor yaptıklarını belirterek, bol su içmenin sağlık için önemine dikkati çekti.

Aktiviteye bir haftadır katılan Salim Hurma, "Bu etkinlik insanlarımız için mükemmel bir şans, harika bir olay. Bir haftada vücut olarak ve mental olarak kendimi topladım." diye konuştu.

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