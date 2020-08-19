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Balıkesir’de hırsızlık yaptılar, Kütahya’da yakalandılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, 2 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 2 şüpheli Kütahya’da polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir’de farklı işyerlerinde yerlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ’da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin 06 Plaka sayılı araç ile Balıkesir’e gelen E.Y.

Balıkesir’de hırsızlık yaptılar, Kütahya’da yakalandılar

Balıkesir’de, 2 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 2 şüpheli Kütahya’da polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir’de farklı işyerlerinde yerlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ’da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin 06 Plaka sayılı araç ile Balıkesir’e gelen E.Y. ve K.B. isimli şahıslar oldukları tespit etti. Şahısların günlük olarak yapılan Otel Sorgusu ve aracın PTS takibinde Eskişehir’den Kütahya il merkezine seyir halinde olduklarının görülmesi üzerine, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek her iki şüphelinin yakalanması sağlandı. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda toplam 10 adet ateş ölçer, 2 adet oda kamerası ve 3 adet parfüm ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde Balıkesir il merkezin de 2 faili meçhul olay Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ illerinde ise 1 faili meçhul olmak üzere toplamda 6 olay aydınlatıldı. Adlî mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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