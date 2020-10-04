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Balıkesir’de iki ayrı kaza: 9 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.10.2020 23:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen iki kazada birinde 7 araç birbirine girdi, kazalarda 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Edremit kara yolunda meydana gelen kazada ışıklı kavşağa 200 metre kala 06 KIA 77, 16 BCU 32, 34 GV 9478, 10 DA 1800, 10 RL 389, 06 PYM 72, 34 KRL 26 plakalı araçlar zincirleme kaza yaptı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen iki kazada birinde 7 araç birbirine girdi, kazalarda 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Edremit kara yolunda meydana gelen kazada ışıklı kavşağa 200 metre kala 06 KIA 77, 16 BCU 32, 34 GV 9478, 10 DA 1800, 10 RL 389, 06 PYM 72, 34 KRL 26 plakalı araçlar zincirleme kaza yaptı. Kazada Sadık K., Filiz K., Veli Kağan O., Esin K., Raif A., Ayşe S., Sevim Nur S. hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ambulansları ile Edremit ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tel şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.
İkinci kazda ise Edremit- Çanakkale kara yolunun Altınoluk Mahallesi Özdemir kent kavşağında meydana gelen kazada ise 10 L 7488 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken 10 BDZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile otomobillerden biri devrilirken bu kazada ise her iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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