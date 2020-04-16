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Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan Kaan (11) ve Eslem Coşkun (6) kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 303 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kentteki 7 Eylül İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Eslem ile abisi Şehit Turan Kurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya kumbarasındaki 303 lirasını bağışlamaya karar verdi.

Ailesinin de destek verdiği Eslem ve Kaan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Verilen adrese gelen İvrindi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iki kardeşten 303 lira 10 kuruşu teslim aldı ve parayı banka şubesindeki "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" hesap numarasına yatırdı.

Polis ekipleri, yeniden eve giderek dekontu teslim etti.

Ekipler, Kaan ve Eslem Coşkun kardeşlerin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayarak iki kardeşe kitap hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası

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