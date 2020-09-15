YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de İlköğretim haftası kutlandı

Balıkesir’de İlköğretim haftası kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri; Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Kılınç ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreni; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile ebediyete irtihal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada: "2020-2021 eğitim-öğretim yılına Covid-19 salgınının gölgesinde, buruk bir sevinçle başlıyoruz.

Balıkesir’de 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri; Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Kılınç ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreni; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile ebediyete irtihal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada: "2020-2021 eğitim-öğretim yılına Covid-19 salgınının gölgesinde, buruk bir sevinçle başlıyoruz. Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla yoğun bir mücadele içindeyiz. Çocuklarımızın sağlığı için okullarımızı uzun bir süre evlere taşıdık. Uzaktan eğitimle, öğretmenlerimiz yavrularımızın eğitiminin aksamaması için özverili bir şekilde çalıştı.
Yeni normal düzende hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almasını sağlamanın gayreti içinde olacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, 21 Eylül’de başlayacak aşamalı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim desteğiyle bu yılki eğitim-öğretim süreçlerini başarıyla gerçekleştireceklerine inanıyorum. 20 ilçemizdeki 1108 okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bu anlamda tüm velilerimiz rahat olabilirler. Salgın münasebetiyle yaşanan her sıkıntıyı aşacak güç ve kuvvetteyiz. Millet olarak el ele verdiğimiz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yeter ki buna inanalım. Bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin İlköğretim Haftası kutlu olsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.