Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, şarküteriden yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı tutuklandı.

Kuvayi Milliye Mahallesi'nde Mehmet Yıkılmaz'a ait şarküteriye gelen 2 şüpheli, sürgülü arka camdan iş yerine girdi.

Kasadaki 600 lirayı alan şüpheliler, 2 bıçak ile peynir ve meyve suyu alıp kaçtı.

Sabah iş yerine geldikten sonra hırsızlığı fark eden Yıkılmaz, durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şarküteriye giren hırsızların kasadan para almaları, çekmeceleri açıp kurcalamaları yer alıyor.



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