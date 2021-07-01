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Balıkesir'de itfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

01.07.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de itfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında devriye gezen itfaiye cankurtaran ekiplerinin botuna, 2 yunus eşlik etti.

Altınoluk Mahallesi'nin Antandros mevkisi açıklarında yunusların bota eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Ekiplerce çekilen kamera görüntülerinde, yunusların botun yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkması yer alıyor.

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