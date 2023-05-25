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Balıkesir'de itilerek yere düşen kişinin yaralandığı tartışma kamerada

25.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kaldırıma araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.

17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokağı'nda 86 yaşındaki A.G. ile aracını kaldırıma park ederek yolu kapatan M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen M.Ç, A.G'yi iterek yere düşürdü. Başından yaralanan A.G'ye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince müdahale edildi.

Yaralanan kişinin, araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, aracını kaldırıma park eden M.Ç. ile yanına gelen A.G. arasında yaşanan tartışma, sürücü tarafından yaşlı adamın itilerek yere düşürüldüğü, çevredekilerin yaralının yanında toplandığı görülüyor.

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Balıkesir Araç tartışma park yaşlı adam

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