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Balıkesir’de izolasyon kuralına uymayan 13 kişi yurda yerleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de izolasyon kararına rağmen tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk eden 13 kişi Balıkesir Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurdu’na yerleştirildi.

Balıkesir’de izolasyon kuralına uymayan 13 kişi yurda yerleştirildi

Balıkesir’de izolasyon kararına rağmen tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk eden 13 kişi Balıkesir Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurdu’na yerleştirildi. Yurda alınan 13 kişiden 1’i Covid-19 tanılı olurken, kalan 12 kişiden 5’inin il merkezi ve ilçelerinde, 7’sinin de geçici nedenlerle Balıkesir’de bulunurken izolasyon kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
Balıkesir Valiliği İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile yapılan denetimlerde haklarında verilen izolasyon kararına rağmen ikametlerinden ayrılan 13 kişiyi öğrenci yurduna yerleştirdi. Valilik koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile yurtta tutulacak vatandaşların ihtiyaçları ve izolasyon tedbirleri uygulanması için tedbirlerin alındığı bildirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli genelgesi ve İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/86 sayılı kararı ile; İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığı ile yapılan rehberlik ve denetimlere ve hakkında verilmiş izolasyon kararına rağmen tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske atan, hastalığın başka kişilere bulaşmasına neden olabilecek kişilerin, bu amaçla tahsis edilecek yurtlarda izolasyon süresini tamamlamalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştı.
Bu amaçla ilimizde Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurdu tahsis edilmiş ve izolasyon sürelerini tamamlamak üzere Valiliğimiz koordinesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile burada tutulacak vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve izolasyon tedbirlerinin uygulanması için tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda söz konusu yurtta, bugüne kadar izolasyon kurallarını ihlal eden toplam 13 vatandaşımız tutulmuştur. Bugün itibari ile tutulan vatandaşlarımızın sayısı toplam 12 olup, bu vatandaşlarımızdan 5’i ilimiz ve ilçelerinde ikamet etmekteyken, 7’si geçici nedenlerle ilimizde bulunmaktayken izolasyon kurallarını ihlal etmişlerdir. Yine bu vatandaşlarımızdan 1’i Covid-19 tanılı olup 11’i vaka temaslısıdır.
Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumaya yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ve izolasyon tedbirine tabi tüm vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uymaları çağrımızı yinelediğimizi, kamuoyuna saygı ile bildiririz” denildi.

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