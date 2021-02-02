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Balıkesir’de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

02.02.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 01 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 01 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

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06:43
Sabah
08:08
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Özmelek Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Soylu Eczanesi
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