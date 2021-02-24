Balıkesir’de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 56 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 23 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler.

