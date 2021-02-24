YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı

24.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir’de jandarma 14 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 56 ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 23 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Burcu Eczanesi
Merkez
Caner Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı

Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı

Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı

Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı

Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Bandırma’da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor

Bandırma’da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.