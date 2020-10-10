Balıkesir’de jandarma 28 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de JASAT ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 28 kişiyi uyuşturucu madde, silah ve sahte plakalı araç ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yaparak gençleri zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 2 gram esrar, 24 kök kenevir, 10 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 333 litre sahte içki, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet fişek, ve 1 sahte plakalı aracı ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak yakalanan 28 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlemlere başlatıldığı öğrenildi.

