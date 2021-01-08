YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de jandarma 29 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma 29 kişiyi yakaladı

08.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 07 Ocak 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;Bandırma İlçesinde 4 aranan şahıs, Bigadiç’te 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 1 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 1 bıçak, Gömeç’te 5 aranan şahıs, İvrindi’de 10 aranan şahıs, Karesi’de 4 aranan şahıs, Kepsut’ta 2 aranan şahıs, Manyas’ta 1 aranan şahıs ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere 29 aranan şahıs yakalanırken, 1 bıçak ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 07 Ocak 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;
Bandırma İlçesinde 4 aranan şahıs, Bigadiç’te 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 1 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 1 bıçak, Gömeç’te 5 aranan şahıs, İvrindi’de 10 aranan şahıs, Karesi’de 4 aranan şahıs, Kepsut’ta 2 aranan şahıs, Manyas’ta 1 aranan şahıs ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere 29 aranan şahıs yakalanırken, 1 bıçak ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

AK Parti Kadın kollarında yeni yönetim

AK Parti Kadın kollarında yeni yönetim

Burhaniye Uygulamalı Bilimler de yeniden İlban dönemi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler de yeniden İlban dönemi

Erdek’te ekmek 2 Lira oldu

Erdek’te ekmek 2 Lira oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.