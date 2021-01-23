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Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

23.01.2021 00:57 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneleninde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 6 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 30 aranan şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneleninde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 6 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 30 aranan şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

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