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Balıkesir’de jandarma 40 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Balıkesir’de jandarma 40 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 13 bin 814 kişi sorgulanırken, 3’ü Altıeylül ilçesinde, 5’i Ayvalık, 2’i Bandırma, 2’si Burhaniye, 18’i Edremit, 1’i Erdek, 2’si Gömeç, 1’i İvrindi, 5’i Karesi ve 1’de Susurluk ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 40 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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