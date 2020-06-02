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Balıkesir’de jandarma 750 kilo kaçak tütün yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları kontrolde toplam 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karesi İlçe Jandarma Komutanlığınca sürücülüğünü M.K.

Balıkesir’de jandarma 750 kilo kaçak tütün yakaladı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları kontrolde toplam 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karesi İlçe Jandarma Komutanlığınca sürücülüğünü M.K. ve C.K. isimli şahısların yaptığı 2 araçta yapılan kontrollerde; toplam 750 kilo faturasız tütün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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