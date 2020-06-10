YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan M.H.yi yakalayarak, cezaevine teslim etti.
Balıkesir Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 34 bin 14 kişi sorgularken, Altıeylül ilçesinde 5, Ayvalık ilçesinde 5, Balya’da 3, Bandırma’da 3, Bigadiç’te 4 Burhaniye’de 2 , Edremit’te 27, Erdek’te 3, Gömeç’te 1, Gönen’de 2, İvrindi 8, Karesi’de 10, Kepsut’ta 4, Marmara Adasında 1, Savaştepe’de 1 ve Susurluk ilçesinde 3 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 82 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri ayrıca, Altıeylül ilçesi Çiftlik mahallesinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Basit Yaralama" suçlarından 3 ayrı arama kaydından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahıs yapılan titiz çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Paşaköy mahallesinde yakalayarak Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Çetinel Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Devrilen motorun altında kalan yaşlı adan hayatını kaybetti

Devrilen motorun altında kalan yaşlı adan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.