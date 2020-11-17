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Balıkesir’de jandarma ekipleri aranan 119 kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri 15 günde il genelinde yaptıkları uygulamalarda 51 bin kişinin kimlik kontrolünü yaparken, çeşitli suçlardan aranan 119 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri 15 günde il genelinde yaptıkları uygulamalarda 51 bin kişinin kimlik kontrolünü yaparken, çeşitli suçlardan aranan 119 kişiyi yakaladı. Jandarmanın bu uygulaması esnasında çok miktarda uyuşturucu madde, silah, kesici alet ve fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından il genelinde 01.11.2020-16.11.2020 tarihleri arasında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaparak gençleri zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 51 bin 44 şahıs sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 119 şahıs yakalanırken, 897 şahsa idari işlem yapıldı ve yakalanan şahıslara 1 milyon 40 bin 198 TL idari para ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 223 gram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu, 30 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 279 adet fişek ve 5 adet kesici delici alet ele geçirilirken, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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