YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 118 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 118 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 118 düzensiz göçmen yakalandı, kaçışları organize ettikleri iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 22 Temmuz-14 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 118 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, operasyonlarda 13 göçmen kaçakçısını ise gözaltına aldı.

Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 340 lira ve 100 dolar, 7 araç, şişme bot, tekne motoru, 105 litre benzin, kompresör, mazot pompası, akü, 2 pompa, branda, 18 cep telefonu, 11 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 22 can yeleği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralıKontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı
Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyorBodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor
Traktör arıza yaptı, facianın eşiğinden dönüldüTraktör arıza yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:15
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:10
Yatsı
21:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Özek eczanesi
Manyas
Eroğlu eczanesi
Sindirgi
Serkan eczanesi
Susurluk
Asli eczanesi
Ayvalik
Akin eczanesi
Ayvalik
Yasemin eczanesi
Edremit
Doğan eczanesi
Balya
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.