Balıkesir’de jandarmadan 347 personelle ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 95 ekip ve toplam 347 personelin katılımı ile icra edilen önleyici Kolluk faaliyetlerinde; 4 bin 741 şahıs sorgusu, 846 araç sorgusu ve 600 İşyeri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 16 şahıs 14 yoklama/bakaya yapmayan şahıs, 1 silahla kasten yaralama, ve 1 kasten yaralama suçundan aranan olmak üzere toplam 36 şahıs gözaltına alınırken, uygulamada 1 tescil belgesiz motosiklet ele geçirildi.

