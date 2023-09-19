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Balıkesir’de jandarmadan 347 personelle ’Huzur’ operasyonu

19.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de jandarma ekipleri 347 personelin katılımı ile il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 4 bin 741 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan toplam 32 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 95 ekip ve toplam 347 personelin katılımı ile icra edilen önleyici Kolluk faaliyetlerinde; 4 bin 741 şahıs sorgusu, 846 araç sorgusu ve 600 İşyeri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 16 şahıs 14 yoklama/bakaya yapmayan şahıs, 1 silahla kasten yaralama, ve 1 kasten yaralama suçundan aranan olmak üzere toplam 36 şahıs gözaltına alınırken, uygulamada 1 tescil belgesiz motosiklet ele geçirildi.

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