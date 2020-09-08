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Balıkesir’de Jandarmadan motosikletlere özel denetim

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde Motosiklet ve Motorlu bisikletlere yönelik denetleme yaptı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde Motosiklet ve Motorlu bisikletlere yönelik denetleme yaptı. Jandarma Trafi Timleri 169 Motosiklete idari para cezası uygularken 55 motosikleti trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelterek usulsüzlük ve suistimalleri en aza indirmek, korunmasız yol kullanıcısı tabir edilen motosiklet/motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek maksadıyla;Balıkesir il genelinde eş zamanlı olarak "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet kullanan Sürücülere Yönelik Denetim-2" faaliyeti icra etti. Jandarma Trafik Timlerinin denetimleri sonucunda, 2 bin 53 motosiklet kontrol edilerek, 169 motosiklete 97 bin 686 TL, idari para cezası uygulandı ve 55 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

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