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Balıkesir’de jandarmadan silah operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde yaptığı operasyonda 5 silah, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Ö.S.

Balıkesir’de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde yaptığı operasyonda 5 silah, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Ö.S. isimli şahsın ikametinde Ruhsatsız Silah bulundurduğu yönünde alınan duyum üzerine KOM Şube Müdürlüğü, JASAT Timleri ve Karesi İlçe J.K.lığınca, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın Karesi İlçesi, 2.Sakarya Mahallesinde bulunan ikametinde icra edilen arama neticesinde; 5 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet komando bıçağı, 175 adet tabanca fişeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli makamların bilgisi ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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