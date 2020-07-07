Balıkesir’de jandarmadan trafik uygulaması

Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri ’Bölgesel Trafik Denetim’ faaliyeti düzenledi. Radarla yapılan hız denetimlerinde bin 392 araç denetlenirken, 97 araca 32 bin 456 TL. para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; “Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti yapıldı.

Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 932 araç kontrol edilerek, 97 araca 32 bin 456 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 47 araca 32 bin 15 TL idari para cezası uygulanarak, 16 araç trafikten men edildi. Traktör ve tarım işçisi taşıyan araçların denetimi sonucunda, 538 araç kontrol edilmiş olup traktör sürücülerine "Traktörlerin Karıştığı Kazalar" konusunda bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 128 araç kontrol edilmiş olup 2 araca 420 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 574 denetim yapılırken, 97 kişiye 19 bin 385 TL idari para cezası uygulanarak, 9 araç trafikten men edildi. Tarım işçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 542 araç kontrol edilmiş olup 23 araca 14 bin 115 TL idari para cezası uygulanarak, 15 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 694 araç kontrol edilmiş olup 19 araca 15 bin 547 TL idari para cezası uygulanmış, 7 araç trafikten men edilerek, 8 sürücü belgesi geçici olarak alındı.

