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Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda toplam bin 195 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Ö.

Balıkesir’de jandarma ekipleri Altıeylül, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda toplam bin 195 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Ö. ve N.Ö. isimli şüphelilerin yasadışı ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda da Sındırgı İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Ş.B. , A.K. ve H.K. isimli şüphelilerin kenevir ekimi yaptıkları bölgede yapılan aramalarda; 100 gram kubar esrar ve (247) kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve Susurluk İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen F.S., İ.S. ve A.U. isimli şüphelilerin yasadışı ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 3 bin gram kubar esrar ve 927 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma 3 ayrı operasyonda toplam bin 195 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 100 gram esrar ve 8 şüpheliyi yaladı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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