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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.11.2020 21:55 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ilçede B.Ö, M.Y, H.Ç, M.D, H.Ö. ve Z.K'nin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, söz konusu 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, 1 karot, 2 kırıcı, 1 jeneratör, 1 dedektör ve 10 kazı malzemesine el koyan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

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