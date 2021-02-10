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Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu

10.02.2021 08:39 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri bir işyerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Balıkesir’de polis ekipleri bir işyerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak sigara ve tütün satan 2 kişi ile çok miktarda kaçak sigara, tütün ve boş makoron ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik İl merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir İl Merkezinde 2 şüpheli şahısın işyerinde yapılan aramalarda; 26 kg açık kıyılmış tütün, bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara ve 116 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında “ 5607 ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli ve idari işlemler yapıldı.

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