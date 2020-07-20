Balıkesir'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir kafede silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki bir kafeye motosikletle gelen iki şüpheli, burada oturan B.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda açılan ateş sonucu B.A. ile kafede garson olarak çalışan bir kadın yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

