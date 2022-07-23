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Balıkesir'de kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

23.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'de kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kanala devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Emin Keklik idaresindeki 10 HA 551 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kanala devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Keklik'in cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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