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Balıkesir'de kar nedeniyle 68 mahalle yolu kapandı

22.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kar nedeniyle 68 mahalle yolu kapandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 68 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Balya ilçesinde 1, Dursunbey'de 39, Savaştepe'de 13, Gönen'de 6, Kepsut'ta 5, Karesi'de 1 ve Altıeylül'de 3 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Kalkım beldesini bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

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