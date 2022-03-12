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Balıkesir'de kar Nergis Çayı çevresini beyaza bürüdü

12.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kar Nergis Çayı çevresini beyaza bürüdü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Nergis Çayı ve çevresi havadan görüntülendi.

İki gün boyunca yurdun büyük bölümünde görülen kar yağışı, Balıkesir'in kent merkezinde de etkili oldu.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki Nergis Çayı ve çevresinde yağan kar sonrası seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Balıklı Mahallesi ve Nergis Çayının birleşmesiyle ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise kar yağışının kentte hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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