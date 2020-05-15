YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

ALIKESİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek, Balıkesir'de karantina süreçlerini tamamlayan 167 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı.

Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 167 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle evlerine gönderildi. Sabah saatlerinde sosyal mesafe kuralına göre tek tek otobüslere alınan vatandaşlara Balıkesir hatırası olarak fidan hediye edildi.

Bazı vatandaşlar, "Beklemediğimiz kadar güzellikler gördük, gösterilen ilgi, hizmet ve samimiyet için teşekkür ederiz, Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yurtta kalan son kafilenin de memleketlerine uğurlandığını belirterek, "Buradan ayrılan vatandaşlarımızdan bizim ricamız ve önerimiz, gittiklerinde evlerinde de bu 14 günlük süreci devam ettirmeleri. Hizmetlerimizde aile sıcaklığını hissettirmeyi ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçladık. İnşallah memnun ayrılmışlardır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.