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Balıkesir’de Koronavirüs alarmı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Balıkesir umuma açık işyerlerine Koronavirüs alarmı.

Balıkesir umuma açık işyerlerine Koronavirüs alarmı. Tedbirler kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta veya kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, hamam, sauna ve spor salonları geçici süre ile kapatıldı.
Balıkesir Valiliğinden İçişleri Bakanlığından ’Koronavirüs Tedbirleri’ genelgesine atıfta bulunularak yapılan yapılan açıklamada, "Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vs.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. STK’ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek, Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri durdurulduğu" açıklamsı yapıldı.

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