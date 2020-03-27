Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kod-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz siperlik üretimine başlandı.

Karesi'deki çeşitli okullarda yer alan 3D yazıcılar, koruyucu yüz siperi üretmek için Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nde getirildi.

Burada gönüllü yöneticiler ve bilişim öğretmenleri eşliğinde üretilen yüz siperlikleri, 3D yazıcılar tarafından hazırlanması sonrası İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor.

Dezenfeksiyon işlemlerinin ardından ürünler il genelindeki hastanelere sağlık çalışanlarının kullanımı için gönderiliyor. Yüz siperliklerinin üretiminden ise ücret alınmıyor.

Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Karesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Ali Şahin, günde 200 tane yüz siperi ürettiklerini, geliştirdikleri yeni çalışmayla bunu saatte 200'e çıkarmak istediklerini ifade etti.

Özellikle sağlık çalışanlarının hastayla teması sırasında yüz siperinin virüsü engellediğini belirten Şahin, şöyle konuştu: