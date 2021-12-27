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Balıkesir'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

27.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bazı marketlere giderek denetimlerde bulundu.

Satılan ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Kadir Taştepe, yaptığı açıklamada, hem Büyükşehir hem de Karesi ve Altıeylül ilçe belediyelerine bağlı zabıta birimlerinin ulusal zincir marketler ile yerel marketlerin tamamında fiyat etiketlerini kontrol ettiğini bildirdi.

Taştepe, yaptıkları denetimlerde gördükleri aksaklıkları tutanakla gerekli birimlere ilettiklerini anlattı.

Bir markette alışveriş yapan Meliha Önsaçan ise piyasaların normale dönmesine paralel olarak market fiyatlarında indirim yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Ayşe Hülya Açer ise fahiş fiyatlardan yakınarak, denetimlerin sürdürülmesini istedi.

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