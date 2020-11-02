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Balıkesir’de Masa tenisinde Süper Lig heyecanı yaşandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Türkiye Masa Tenisi 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Süper Lig 1.

Türkiye Masa Tenisi 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Süper Lig 1. Etap müsabakalarına Balıkesir’in Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu ev sahipliği yaptı.
Karesi İlçesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, bayanlarda 17 kulüp 90 sporcu, erkeklerde ise 17 kulüp 100 sporcu katıldı. 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Süper Lig 1. Etap masa tenisi müsabakalarında İlk etap sonunda erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD ve İstanbul BBSK 4’te 4 yaparak ilk sırayı paylaştı. Kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor ve Trabzonspor 4 maçını da kazandı. Her Türlü Sağlık önlemi ve sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı turnuvada, salona girişlerde HES kontrolü de yapıldı
Şehit Turgut Solak Spor Salonunda Masa Tenisi Süper Lig 1. Etap karşılaşmalarını; Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Fatih Karaca yakından takip ettiler. Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca ve beraberindeki heyet, müsabakalardan önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek Milli takım forması hediye etti.

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