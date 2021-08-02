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Balıkesir'de mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılması yasaklandı

02.08.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılması yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında mesire, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarına yönelik riskleri azaltmak amacıyla il genelindeki mesire ve piknik alanları, tabiat parkları ile milli parkların içindeki bütün alanlarda ateşli piknik yapılması, mangal, semaver ve kamp ateşi yakılması 1 Eylül 2021'e kadar yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tüm vatandaşların tedbirlere riayet ederek, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istediklerini kaydetti.

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