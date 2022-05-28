YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri gıda güvenliğini analiz yaparak öğreniyor

Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri gıda güvenliğini analiz yaparak öğreniyor

28.05.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri gıda güvenliğini analiz yaparak öğreniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı'nda öğrencilere laboratuvarda analizler yaptırılarak gıda güvenliği eğitimi veriliyor.

Karesi ilçesindeki okulda öğrencilere teorik eğitimlerin yanı sıra mutfakta yemekler hazırlayıp mikrobiyolojik analizleriyle uygulama yapma imkanı sağlanıyor.

Gıda Teknolojisi Alan Şefi Kadriye Kahraman, kalite kontrol eğitimi verilen öğrencilerin mezun olduklarında laboratuvar teknisyeni unvanı aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin üretim teknolojisi konusunda yapılan protokoller kapsamında uygulamalı iş başı eğitimler de aldıklarını belirten Kahraman, "Tarladan sofraya diyorsunuz ya biz tarladan kaşığa diyoruz. Ham madde halinden ürünü alıp sizin sofranızdaki ürün hatta siz gıda zehirlenmesi yaşadığınız takdirde buna sebep olan gıdaların dahi son analizlerine kadar bunların kalite kontrolünü ve üretimini öğrencilerimiz burada öğrenebiliyorlar." diye konuştu.

Kahraman, gıda laboratuvar teknisyeni, gıda üretim operatörü olabilmelerinin yanı sıra mezunlara iş yeri açma belgesinin verildiğini ifade etti.

10'uncu sınıf öğrencisi Fatma Akbaş ise çocukluğunda gıda zehirlenmesi geçirdiği için bu bölümü tercih ettiğini, laboratuvar ortamını sevdiğini dile getirdi.

Ailesinin gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini anlatan Akbaş, "İnsanların sağlıklı ürünler yemesini istiyorum. İnsanların benim gibi besin zehirlenmesi yaşamasını istemiyorum." dedi.

Aynı sınıftan Berru Gider de bilinçli bir tüketici olarak herkesin yediği ürünleri kontrol etmesi, ambalajlardaki metinleri okuması gerektiğini vurguladı.

Gider, "Laboratuvarda olmak ve yediğimiz, tükettiğimiz her şeyi, vücudumuza ne girdiğini bilmek bence herkesin istediği bir şey. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde, toksik tehlikesiMarmara Denizi'nde, toksik tehlikesi
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacakMelek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:38
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cumartesi

Çardaklı Eczanesi
Altieylul
Saran Eczanesi
Altieylul
Ebru Eczanesi
Karesi
Nilay Eczanesi
Karesi
Güler Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Nazar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.