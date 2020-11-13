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Balıkesir’de MHP’li yöneticilerden askıya bin ekmek

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr.

Balıkesir’de MHP’li yöneticilerden askıya bin ekmek

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin başlattığı Askıda Ekmek Kampanyası’na Balıkesir MHP’li İl Başkan yardımcıları Niyazi Tunç ve Sertaç Gündoğan da askıya bin ekmek asarak katıldılar.
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı adına İl Başkan Yardımcıları Niyazi Tunç ve Sertaç Gündoğan, Askıda Ekmek Kampanyası’na bin ekmek asarak katkıda bulundular. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin geçtiğimiz günlerde yaptığı "hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir" açıklamasına istinaden Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı adına İl Başkan Yardımcıları Niyazi Tunç ve Sertaç Gündoğan, askıya bin adet ekmek asarak kampanyaya katkıda bulundular. Kampanyaya katılan Tunç ve Gündoğan, "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin başlattığı kampanyaya katılarak destek verdik. Duyarlı iş adamlarımız ve vatandaşlarımızı da bu güzel kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dediler.

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